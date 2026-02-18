Le crepe della Juventus sono diventate voragini

Le difficoltà della Juventus sono diventate problemi irrisolvibili, proprio mentre la squadra aveva l’opportunità di rilanciarsi in Champions League. La delusione di una sconfitta pesante ha fatto emergere le criticità nascoste, creando tensioni tra i tifosi e i giocatori. La gara contro una rivale diretta ha messo in luce le fragilità di una rosa già sotto pressione.

Dopo giorni di amarezza, polemiche e discorsi politici, la Juventus aveva la possibilità di un pronto riscatto sul palcoscenico più prestigioso, quello della Champions League. Il sorteggio non offriva però un avversario semplice. Si giocava a Istanbul, dove il Galatasaray non affrontava una gara a eliminazione diretta in Champions dalla stagione 201314, ma stavolta - oltre al tradizionale tifo bollente - metteva in campo una squadra di alto livello, che nel reparto offensivo soprattutto faceva davvero paura. La Juventus è uscita dallo stadio Ali Sami Yen con le ossa rotte e un secondo tempo horror.