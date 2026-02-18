Miren ha gli occhi di un intenso blu che ricorda le acque scure del mar Cantabrico. Di giorno, è una ragazza timida e riservata, ma la sua vita cambia quando inizia a frequentare alcuni ragazzi. La sua ansia cresce soprattutto per il lavoro di suo padre, che teme possa metterla in pericolo. La ragazza si trova spesso a lottare con i sentimenti di paura e confusione, mentre cerca di capire cosa voglia davvero per sé.

Miren ha gli occhi “di una sfumatura di blu che ricordava le acque plumbee del mar Cantabrico”. Come molte adolescenti è una ragazza timida, ma soprattutto, quando inizia a frequentare certi ragazzi – e andarci a letto malvolentieri – è una ragazza piena d’ansia per il mestiere di suo padre. Perché suo padre fa il poliziotto, e questa nuova compagnia è immischiata nell’Eta, il gruppo terroristico basco. “Se suo padre l’avesse vista aiutare dei rossi a bruciare la loro propaganda separatista, avrebbe preso tante vergate da ricordarsele tutta la vita”. Lei mente, dice che suo padre non è un txakurra, uno sbirro, anche se in realtà non solo è coinvolto nella repressione anti-terroristi, ma è anche un franchista nostalgico che “aveva fatto il saluto romano davanti al catafalco gridando ‘ai suoi ordini, Generalissimo!”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

