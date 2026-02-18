Le associazioni di Monza approvano il progetto dell’ascensore in Arengario, ma alcuni criticano il metodo scelto, chiedendo un concorso pubblico. La discussione si è acceso dopo l’incontro con gli architetti dello Studio Boeri, che ha suscitato molte reazioni sui social e nelle piazze. La questione divide i cittadini, che si confrontano sul modo migliore di intervenire sul monumento storico. Uno dei punti più discussi riguarda la trasparenza del processo decisionale e la partecipazione pubblica.

Nelle settimane successive all’incontro pubblico dello Studio Boeri Architetti sulle ipotesi per l’ascensore in Arengario, social network, dibattiti e prese di posizione hanno restituito l’immagine di una comunità monzese molto attenta al destino del suo monumento. In larga parte, cittadini e associazioni hanno espresso una preferenza per l’ipotesi interna, oggi diventata realtà. Anche le 17 associazioni culturali monzesi che avevano manifestato perplessità sulle proposte sono uscite dall’incontro in Comune di venerdì scorso con una valutazione più favorevole: l’ascensore interno è apparso più consono rispetto alla torre esterna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le associazioni dicono sì al progetto. Ma c’è chi contesta il metodo: "Sarebbe servito un concorso"

Il futuro ascensore dell'Arengario. Le associazioni culturali al sindaco: "Serve un confronto sul progetto"

