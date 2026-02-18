Le antiche vie | escursione dallo Jato a Palermo passando per la procura

Partendo dal Santuario della Madonna della Provvidenza, si imboccherà la strada sterrata che in un anello ci porterà al vallone procura e sulla trazzera 119, detta della Cannavera, per poi rientrare al Santuario. Un nuovo itinerario che ci condurrà all’interno di due dei percorsi storici che portavano merci, armenti e viaggiatori dal trapanese al palermitano attraverso la valle dello Jato. Un anello intorno ai promontori chiamati Pizzo Aiello e monte Dammusi che, in realtà, costituiscono un unico rilievo montuoso nella cortina meridionale dei Monti di Palermo, che si affacciano sulla valle dello Jato e che fanno da spartiacque tra lo Jato e l’Oreto e le sue valli.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Sulle tracce del passato. I volontari del Club alpino riaprono le antiche ‘vie’I volontari del Club alpino di Filattiera hanno riaperto una vecchia mulattiera che collega il paese a Irola e alle cascate del torrente Monia.

Escursione- Monte Santa Cecilia: camminando tra i panorami dei Colli Euganei e antiche rovineUn’escursione tra i boschi e i panorami dei Colli Euganei.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.