le accise sulle sigarette alimentano il mercato nero

Il forte aumento delle accise ha spinto molti fumatori a rivolgersi al mercato nero. In Australia, un pacchetto di sigarette arriva a costare quasi quaranta dollari americani, il prezzo più elevato al mondo. Questa cifra spinge alcuni consumatori a cercare alternative illegali per risparmiare. Le vendite di sigarette contraffatte sono in crescita nelle grandi città, dove si trovano facilmente venditori senza licenza. La situazione alimenta una vera e propria diffusione di prodotti contraffatti nel settore del tabacco. La domanda di sigarette a buon prezzo non si arresta.

In Australia un pacchetto di sigarette può costare quasi quaranta dollari americani. È il prezzo più alto al mondo. La scelta è il risultato di una strategia fiscale precisa: aumentare le accise per ridurre il consumo di tabacco. Solo negli ultimi dieci anni i governi hanno alzato i prezzi otto volte. Il risultato è che il tasso di fumatori è effettivamente diminuito, ma l’altra faccia della medaglia è l’espansione di un mercato nero che oggi rappresenta fino alla metà delle vendite di sigarette nel Paese. Un’inchiesta del New York Times documenta la diffusione capillare del fenomeno. Le sigarette illegali sono vendute sotto banco in minimarket, negozi di dolciumi e tabaccherie. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

