Le accise sulle sigarette alimentano il mercato nero
Il forte aumento delle accise ha spinto molti fumatori a rivolgersi al mercato nero. In Australia, un pacchetto di sigarette arriva a costare quasi quaranta dollari americani, il prezzo più elevato al mondo. Questa cifra spinge alcuni consumatori a cercare alternative illegali per risparmiare. Le vendite di sigarette contraffatte sono in crescita nelle grandi città, dove si trovano facilmente venditori senza licenza. La situazione alimenta una vera e propria diffusione di prodotti contraffatti nel settore del tabacco. La domanda di sigarette a buon prezzo non si arresta.
In Australia un pacchetto di sigarette può costare quasi quaranta dollari americani. È il prezzo più alto al mondo. La scelta è il risultato di una strategia fiscale precisa: aumentare le accise per ridurre il consumo di tabacco. Solo negli ultimi dieci anni i governi hanno alzato i prezzi otto volte. Il risultato è che il tasso di fumatori è effettivamente diminuito, ma l’altra faccia della medaglia è l’espansione di un mercato nero che oggi rappresenta fino alla metà delle vendite di sigarette nel Paese. Un’inchiesta del New York Times documenta la diffusione capillare del fenomeno. Le sigarette illegali sono vendute sotto banco in minimarket, negozi di dolciumi e tabaccherie. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Nuova tornata di rincari per le sigarette dopo l’aumento delle accise in manovraNuova tornata di rincari per le sigarette dopo l’aumento delle accise in manovra Nuovi rincari per i fumatori: la brutta sorpresa è già oggi realtà.
SIGARETTE A 6,80€ La stangata è ufficiale: ecco i nuovi prezzi shock
Sigarette, nuovo aumento dei prezzi in arrivo: listino aggiornato e le marche coinvolteAumento del prezzo delle sigarette: al via la terza fase dei rincari sui tabacchi lavorati. Ecco tutti i dettagli e le marche coinvolte. notizie.it
Aumento prezzi sigarette 2026: da oggi nuovi rincari fino a 30 centesimi su sigarette, sigari e tabaccoDal 13 febbraio 2026 scattano nuovi aumenti sui prezzi di sigarette, sigari e tabacco trinciato in Italia, con rincari fino a 30 centesimi a confezione. I listini aggiornati riflettono l’adeguamento d ... firstonline.info
Scattano i nuovi listini: prezzi in crescita per circa 75 marche di sigarette, con aumenti fino a 30 centesimi per le nuove accise