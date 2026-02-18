Lazio infiammazione al ginocchio per Gila | salterà soltanto il Cagliari

Gila ha subito un’infiammazione al ginocchio che lo costringerà a saltare solo la partita contro il Cagliari. La sua assenza rappresenta una buona notizia per Sarri, che potrà contare su Basic e Zaccagni, prossimamente di nuovo disponibili in allenamento e pronti a tornare in gruppo per la trasferta in Sardegna.

La Lazio è tornata ieri ad allenarsi a Formello dopo i due giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri. Si sono rivisti sia Basic sia Zaccagni, ma entrambi si sono limitati a svolgere lavoro differenziato. Dovrebbero rientrare in gruppo nella seduta in programma oggi o al più tardi domani. Il loro ritorno in campo sabato a Cagliari non è però ancora sicuro. Visto che sono entrambi reduci da stop muscolari potrebbe prevalere la prudenza. Sempre fermi ai box i due difensori Lazzari e Gigot. A loro si è aggiunto Mario Gila. Per il centrale spagnolo confermata la prima diagnosi: contro l’Atalanta si è procurato una infiammazione al ginocchio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

