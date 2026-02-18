Lazio infiammazione al ginocchio per Gila | salterà soltanto il Cagliari
Gila ha subito un’infiammazione al ginocchio che lo costringerà a saltare solo la partita contro il Cagliari. La sua assenza rappresenta una buona notizia per Sarri, che potrà contare su Basic e Zaccagni, prossimamente di nuovo disponibili in allenamento e pronti a tornare in gruppo per la trasferta in Sardegna.
La Lazio è tornata ieri ad allenarsi a Formello dopo i due giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri. Si sono rivisti sia Basic sia Zaccagni, ma entrambi si sono limitati a svolgere lavoro differenziato. Dovrebbero rientrare in gruppo nella seduta in programma oggi o al più tardi domani. Il loro ritorno in campo sabato a Cagliari non è però ancora sicuro. Visto che sono entrambi reduci da stop muscolari potrebbe prevalere la prudenza. Sempre fermi ai box i due difensori Lazzari e Gigot. A loro si è aggiunto Mario Gila. Per il centrale spagnolo confermata la prima diagnosi: contro l’Atalanta si è procurato una infiammazione al ginocchio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Infortunio Gila, problema al ginocchio contro l’Atalanta: Lazio in ansia! Le sue condizioniGila si infortuna al ginocchio durante la partita contro l’Atalanta, e la Lazio si preoccupa per le sue condizioni.
Infortunio al ginocchio per Gila: la Lazio trema prima del match con l'AtalantaGila si è infortunato al ginocchio durante l’allenamento, rischiando di saltare la partita contro l’Atalanta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gila non ce la fa: infiammazione al tendine, quante partite salta; Lazio, tutto sulla Coppa. La squadra chiama i tifosi: Abbiamo bisogno di voi; Lazio, Gila e Zaccagni dubbi per Cagliari; Lazio, si attende la risonanza di Gila: è in dubbio la sua convocazione con il Cagliari.
Lazio, il ginocchio di Gila preoccupa: oggi giornata decisivaNella giornata della presentazione del progetto per lo Stadio Flaminio, c'è preoccupazione sul fronte sportivo in casa Lazio per le condizioni. tuttomercatoweb.com
Lazio, a Cagliari senza Gila: le condizioni dello spagnoloRASSEGNA STAMPA - Mancano appena tre giorni alla trasferta in terra sarda contro il Cagliari per la Lazio di mister Sarri ma, con molta probabilità, Mario Gila rimarrà nella ... lalaziosiamonoi.it
La S.S. Lazio prepara la sfida di Cagliari con alcuni dubbi importanti: Gila attende l’esito degli esami al ginocchio (sospetta infiammazione al tendine rotuleo), mentre Zaccagni punta al rientro ma potrebbe tornare direttamente a Torino per evitare rischi dopo l facebook
La #Lazio é in ansia per Mario #Gila. I primi riscontri hanno certificato una infiammazione al tendine rotuleo, ma serviranno altri accertamenti per quantificare lo stop e i tempi di recupero. Fondamentale sarà la risonanza di oggi o domani. @CorSport x.com