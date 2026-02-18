lazio ecco il progetto del nuovo flaminio presentato da lotito

Claudio Lotito ha svelato il progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio, deciso dopo che il club ha deciso di investire nella sua struttura. La proposta prevede la trasformazione dell’impianto in un nuovo punto di riferimento per i tifosi della Lazio, con spazi moderni e accessibili. La scelta nasce dall’esigenza di creare un impianto più funzionale e adatto alle esigenze della squadra e dei supporter.

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, la presentato il progetto di rifunzionalizzazione dello stadio Flaminio che deve diventare la casa del club biancoceleste. Un impianto da 50mila posti, interamente finanziato dalla Lazio con lavori che dovrebbero terminare nel 2031. Le parole di Lotito: “Oggi non presentiamo semplicemente un progetto edilizio, presentiamo una visione. Cio’ che realizziamo oggi incide sulle generazioni future. La rifunzionalizzazione dello Stadio Flaminio non riguarda soltanto la Lazio, ma riguarda Roma, la sua storia urbanistica e la sua capacità di guardare al futuro con responsabilità” (fonte Ansa Video). 🔗 Leggi su Panorama.it

Lazio, Lotito blindato: risanamento debito e progetto Flaminio per un futuro autonomo e sostenibile.Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha annunciato che la società ha raggiunto un accordo per risanare il debito accumulato negli ultimi anni e sta lavorando a un progetto per lo stadio Flaminio, puntando a rendere il club più indipendente e sostenibile.

Calcio, Lotito e il nuovo Flaminio: lavoro per una Lazio immortaleLuca Lotito ha annunciato un investimento di 480 milioni di euro per rinnovare il vecchio stadio Flaminio, colpito dai danni di un incendio che ne ha compromesso la struttura.

