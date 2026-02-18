Lavoro la fatica di rigenerarsi

A Bergamo, la vita quotidiana mostra chiaramente la fatica di recuperare il ritmo, dopo mesi di crisi. Le strade sono affollate di pendolari, i capannoni industriali lavorano a pieno regime e i bar si riempiono di clienti che commentano le lunghe ore di lavoro e le sfide di riprendersi. La città si riscopre attiva, tra traffico e conversazioni serrate, come se tutti cercassero di ristabilire una normalità ormai sfidata. La presenza costante di lavoratori e mezzi dimostra come la ripresa sia ancora in corso.

ITALIA. A Bergamo basta uscire di casa per accorgersene. Le strade sono piene, i capannoni vibrano, i bar del mattino sono un brusio di voci che parlano di turni, consegne, riunioni. È una città che non ha mai smesso di correre, nemmeno quando il mondo sembrava fermarsi. Qui il lavoro è un battito costante, un rumore di fondo che rassicura. Eppure, se ti fermi un momento, se lasci che lo sguardo scivoli oltre la superficie, qualcosa si incrina. È un dettaglio sottile, quasi impercettibile, ma una volta che lo vedi non puoi più ignorarlo. Mancano i giovani. Lo capisci entrando in un'azienda della bassa Valle Seriana, dove gli operai più esperti si muovono tra macchinari che sembrano usciti da un film di fantascienza.