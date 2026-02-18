**Lavoro | Conte a Meloni ' tra un video e l' altro contro giudici anche uno su stipendi?**

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha criticato duramente il governo Meloni per i tagli alla spesa pubblica. Renzi sostiene che le decisioni del governo peggiorano le condizioni dei giovani e dei lavoratori, riducendo le opportunità di crescita. Durante una conferenza stampa, ha evidenziato come molti giovani siano costretti ad emigrare all’estero in cerca di salari più alti e di un futuro migliore. La questione degli stipendi bassi resta al centro del dibattito politico, mentre il governo si concentra su altre priorità.

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Mentre il Governo è totalmente concentrato su una riforma che indebolisce la giustizia e mette i politici al riparo dalle inchieste, l'Italia deve fare i conti con una ferita gravissima: troppi giovani lavorano con stipendi bassi, non trovano qui le condizioni per realizzarsi e aggravano l'emorragia di talenti che vanno all'estero". Lo scrive Giuseppe Conte sui social. "Secondo 'Il Sole 24 Ore' in Germania, dopo aver conseguito la laurea, si entra nel mondo del lavoro con stipendi che sfiorano i 60mila euro l'anno; nel nostro Paese, invece, dopo aver fatto sacrifici per anni, i giovani neolaureati si fermano ad appena 32mila euro.