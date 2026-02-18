Lavori stradali nei tempi ma quelli ferroviari proseguiranno in estate

Il cantiere sul ponte di Bressana procede secondo i piani e i lavori stradali finiranno entro la fine di giugno. La causa di questa rapida conclusione è la buona organizzazione del team di operai, che ha mantenuto il ritmo senza intoppi. Nel frattempo, i lavori sulla tratta ferroviaria continueranno anche durante l’estate, senza interruzioni.

I tempi saranno rispettati: i lavori sull'impalcato stradale del ponte di Bressana saranno completati entro il 30 giugno. La comunicazione è arrivata da Ferrovie dello Stato, ma rimangono ancora le preoccupazioni legate ai lavori nella parte ferroviaria del viadotto, che proseguiranno in estate. "L'amministrazione provinciale come intende contribuire ai ristori verso il sistema artigianale, industriale e dei trasportatori? – hanno chiesto al presidente della Provincia Giovanni Palli i consiglieri di opposizione Fabio Zucca, Alessio Bertucci, Milena D'Imperio e Marcello Infurna –. Quali fondi intende impiegare?".