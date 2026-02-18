Lavori alla stazione | possibili disagi sulle tratte verso Napoli e Salerno

Per lavori di potenziamento, la stazione di Caserta resterà coinvolta in interventi di manutenzione dal 21 febbraio al 22 marzo. Durante questo periodo, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) realizzerà operazioni di montaggio e impermeabilizzazione sui binari e sui binari di accesso. Le modifiche potrebbero causare ritardi e disagi sulle tratte dirette a Napoli e Salerno. I pendolari sono invitati a pianificare con anticipo i propri viaggi e a consultare gli aggiornamenti sulle eventuali variazioni di orario.

Nuovi lavori di potenziamento infrastrutturale alla stazione ferroviaria di Caserta. Dal 21 febbraio al 22 marzo Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) effettuerà importanti lavori di manutenzione straordinaria nella stazione di Caserta che prevedono il montaggio e l'impermeabilizzazione della nuova pensilina a servizio del marciapiede 4, oltre ad altri interventi diffusi per il completamento del marciapiede. Pertanto, nei giorni interessati dalle attività di cantiere, alcuni treni delle tratte Caserta-Salerno, Caserta-Napoli Centrale e Caserta-Napoli Campi Flegrei subiranno modifiche eo variazioni di percorso.