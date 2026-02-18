L’opposizione di Bagnoli ha denunciato il consigliere Lieto e il sindaco Cosenza, accusandoli di aver approvato lavori per l’America’s Cup senza consultare i cittadini. La protesta nasce dalla decisione di avviare le opere di ristrutturazione dell’area portuale senza coinvolgere le associazioni locali e le imprese del quartiere. I residenti temono che i lavori possano danneggiare il mare e ridurre gli spazi pubblici. La questione si sta accendendo in vista delle prossime riunioni del consiglio comunale.

Tempo di lettura: 2 minuti Lavori per l’America’s Cup, scatta la contestazione al consiglio municipale di Bagnoli. In aula erano presenti la vicesindaca Laura Lieto e l’assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza, assieme a esponenti del Commissariato di governo. In una nota, la Rete No America’s Cup bolla la riunione come “emblema delle pratiche di finta partecipazione in corso in queste settimane”. “Gli abitanti – spiega la nota – hanno occupato la municipalità, hanno ribadito le loro posizioni agli assessori presenti e ai dirigenti della struttura commissariale, dopodiché sono partiti in corteo e hanno attraversato il quartiere fino a raggiungere via Nuova Bagnoli per bloccare i camion, così come avevano fatto per ore già all’alba”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lavori a Bagnoli, in consiglio municipale Rete No America’s Cup contesta Lieto e Cosenza

America’s Cup: rete cittadini Bagnoli non andrà alla riunione oggi in PrefetturaLa rete di cittadini di Bagnoli non si presenterà oggi alla riunione in Prefettura sull’America’s Cup.

Bagnoli scende in piazza contro i lavori dell’America’s Cup#Bagnoli-America's-Cup || Bagnoli si ferma e scende in piazza per protestare contro i lavori dell’America’s Cup.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.