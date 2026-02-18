Lavoreremo da grandi recensione | la commedia notturna di Antonio Albanese
La nostra recensione di Lavoreremo da grandi, il film di Antonio Albanese, protagonista insieme a Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese e Niccolò Ferrero di una commedia che strizza l’occhio alla tragicità della vita. Antonio Albanese con Lavoreremo da grandi torna alla commedia dopo Cento domeniche, raccontando in una sola notte sul lago d’Orta quattro uomini sconfitti che trasformano fallimenti e paure in un’amara, lucidissima tragicommedia. Una black comedy rigorosa e malinconica che osserva l’inettitudine contemporanea senza offrire catarsi, ma solo la possibilità di riconoscersi e sorridere dell’assurdo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
