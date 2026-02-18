Lavoravo senza pause in gravidanza finché non ho avuto paura di perdere il bambino | la storia di Emilia

Emilia ha deciso di parlare della sua esperienza dopo aver lasciato il lavoro in gravidanza per paura di perdere il bambino. La causa è il mobbing subito sul posto, che l’ha portata a entrare in maternità un mese prima del previsto. La donna ha raccontato come le pressioni sul lavoro abbiano rischiato di mettere a repentaglio la sua salute e quella del suo bambino.

Costretta a entrare in maternità un mese prima del tempo a causa del mobbing. Emilia ha raccontato la sua storia di madre lavoratrice a Fanpage.it. "Adesso ho paura di tornare in ufficio".