Latte allarme in Fvg | Senza un piano Ue il settore rischia il tracollo

Il mercato del latte in Friuli Venezia Giulia rischia il collasso, spiega Confagricoltura Fvg, a causa di un aumento continuo della produzione e di una domanda stagnante. Questa crisi si aggrava senza un intervento europeo, lasciando il settore senza strumenti adeguati per affrontare le eccedenze. I produttori locali si trovano a dover gestire le scorte invendute, mentre le quotazioni diminuiscono di settimana in settimana. La mancanza di un piano dell’Unione europea rende difficile trovare soluzioni rapide e durature. La situazione resta critica e richiede interventi immediati.

Produzione in aumento, prezzi in calo e margini sempre più stretti per gli allevatori. Per Confagricoltura regionale il comparto lattiero-caseario vive una fase critica e chiede un’azione collettiva a livello europeo. Il presidente Panciera: "Non può essere solo l’Italia a ridurre la produzione" Il mercato lattiero-caseario europeo sta attraversando una fase di forte instabilità. A lanciare l’allarme è Confagricoltura Fvg, che parla di una crisi strutturale dovuta a uno squilibrio sempre più alto tra un’offerta in costante crescita e una domanda incapace di assorbire le eccedenze.Una situazione che ha bloccato la fase positiva registrata dopo la fine del regime delle quote latte.🔗 Leggi su Udinetoday.it Senza il gas russo, l’Ue comincia a ripensare il settore energetico. Ecco comeL’Unione Europea si prepara a cambiare radicalmente il suo approccio all’energia. Senza il Venezuela, Cuba rischia il crollo. L’allarme del New York TimesSecondo un articolo del New York Times, la situazione economica di Cuba si sta deteriorando rapidamente. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Sassari, allarme pioggia: famiglie costrette a lasciare la casa nel quartiere di Latte Dolce x.com Lo sapevi che alcuni segnali nei bambini non vanno mai ignorati La prevenzione inizia da piccoli gesti… Respirazione a bocca aperta, tonsille spesso infiammate, perdita dei denti da latte troppo presto o troppo tardi sono campanelli d’allarme che posso facebook