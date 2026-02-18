L’assessore Cutaia incontra gli operatori dello spettacolo | Parte percorso condiviso

L’assessore Ninni Cutaia ha incontrato oggi gli operatori dello spettacolo a Palazzo Santa Lucia, portando avanti un dialogo diretto sulla crisi del settore. La riunione è nata dalla crescente preoccupazione degli artisti e delle imprese di spettacolo, che chiedono interventi concreti per superare le difficoltà. Cutaia ha ascoltato le proposte e le esigenze degli intervenuti, promettendo di avviare un percorso condiviso con le realtà coinvolte. La discussione si è concentrata sulle prossime iniziative da mettere in atto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Oggi pomeriggio a Palazzo Santa Lucia l'assessore alla Cultura della Regione Campania, Ninni Cutaia, insieme alla direttrice generale per le Politiche Culturali Rosanna Romano, ha incontrato gli operatori dello spettacolo per un confronto costruttivo sulla situazione del settore. Alla riunione hanno preso parte Luigi Grispello, presidente di Agis, Tommaso Rossi, Giovanni Petrone e Diego Guida. "Durante il cordiale incontro è stata esaminata la situazione del settore, sono state ascoltate le richieste dei rappresentanti del mondo dello spettacolo e sono state valutate le possibili soluzioni", si legge in una nota.