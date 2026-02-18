L’ascolto diverso di ’Atemkristall’ Fra respiro parole e silenzio

Il concerto di ’Atemkristall’ ha attirato l’attenzione dei presenti, perché l’artista ha scelto di usare suoni delicati e silenziosi per raccontare storie di fragilità. Durante l’esibizione, i musicisti si sono concentrati su respiri profondi, parole sussurrate e pause lunghissime, invitando il pubblico a un ascolto più attento. La scena si è svolta in un teatro piccolo, dove ogni dettaglio acustico poteva essere percepito chiaramente. In questo modo, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di immergersi in un’esperienza sensoriale diversa dal solito, più lenta e rifless

Opere che nascono da una materia fragile (il respiro, la parola, il silenzio) e che chiedono allo spettatore un ascolto diverso, più lento e consapevole. ‘Atemkristall’ appartiene a questa categoria. Domani, alle 18, nell’Auditorium della Società dei Concerti di via Beghi 21 (ex biblioteca Beghi), andrà in scena la serata preparatoria e ufficiale alla prima esecuzione assoluta del lavoro composto da Giuseppe Bruno, in programma sabato all’Accademia di Belle Arti di Carrara. Al centro dell’incontro, il ciclo poetico ‘Atemkristall’ di Paul Celan, tra le voci più enigmatiche e profonde del Novecento europeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ascolto diverso di ’Atemkristall’. Fra respiro, parole e silenzio Leggi anche: Assurdo Sinner, le parole del tennista lasciano di stucco: “Totalmente diverso” Momento delicato in casa Foggia, Casillo rompe il silenzio: “Lotteremo fino all’ultimo respiro”Alessandro Casillo ha deciso di parlare dopo la sconfitta contro il Taranto, che ha portato il Foggia a perdere la quinta partita consecutiva, inclusa la terza in casa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’ascolto diverso di ’Atemkristall’. Fra respiro, parole e silenzio; Mayhem Mavericks intervista; Comunicazione Italiana; Giornalismo, ascolto e relazione: un libro per ripensare l’informazione. Ne parliamo con Assunta Corbo. L’ascolto, il corto di Giorgio Diritti dalla parte dei bambiniLe paure, le preoccupazioni, le ansie dei piccolissimi alla prova delle questioni del mondo, la guerra lontana o vicina, i sogni, gli incubi. Si intitola L'ascolto il nuovo documentario di Giorgio ... repubblica.it L'ascolto di Giorgio Diritti, un corto dalla parte dei bambini ad Alice nella cittàLe paure, le preoccupazioni, le ansie dei piccolissimi alla prova delle questioni del mondo, la guerra lontana o vicina, i sogni, gli incubi. Si intitola L'ascolto il nuovo documentario di Giorgio ... repubblica.it Il Conservatorio prosegue i suoi spettacoli per COM, il grande progetto PNRR guidato dalla nostra consorella in AFAM, l'Accademia di belle arti di Carrara. Il concerto di sabato 21 (prima esecuzione di Atemkristall, testo di Paul Celan, musica di Giuseppe Brun facebook