L' arte è libertà! ARTtime pronta a sorprendere

18 feb 2026

ARTtime, la galleria di Udine, ha deciso di aprire una nuova mostra collettiva dedicata alla libertà di espressione. La scelta nasce dal desiderio di rompere le barriere tra artisti e pubblico, offrendo un spazio di sperimentazione e creatività. Tra le opere esposte, ci saranno dipinti, sculture e installazioni che riflettono il desiderio di libertà individuale e collettiva. La mostra si inaugurerà questa settimana e resterà aperta fino a fine mese, invitando tutti a scoprire nuove prospettive artistiche.

ARTtime, il suo nome in ambito artistico è sinonimo di moto perpetuo: la dinamica galleria udinese è pronta infatti a presentare una nuova mostra collettiva focalizzata sul tema della libertà espressiva. Venerdì 20 febbraio alle ore 11:30 apre i battenti l'esposizione “L'Arte è libertà!”. L'Arte è una diretta emanazione della fantasia, come lei – ipoteticamente - non conosce limiti. In taluni periodi storici furono posti confini e paletti, snaturando l'espressione artistica e togliendole la sua autentica carica comunicativa. Per fortuna le cose sono cambiate ed oggi l'Arte gode più che mai di una libertà che le è preziosa tanto quanto l'aria o il colore.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

