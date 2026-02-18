L' arte è libertà! ARTtime pronta a sorprendere

ARTtime, la galleria di Udine, ha deciso di aprire una nuova mostra collettiva dedicata alla libertà di espressione. La scelta nasce dal desiderio di rompere le barriere tra artisti e pubblico, offrendo un spazio di sperimentazione e creatività. Tra le opere esposte, ci saranno dipinti, sculture e installazioni che riflettono il desiderio di libertà individuale e collettiva. La mostra si inaugurerà questa settimana e resterà aperta fino a fine mese, invitando tutti a scoprire nuove prospettive artistiche.

ARTtime, il suo nome in ambito artistico è sinonimo di moto perpetuo: la dinamica galleria udinese è pronta infatti a presentare una nuova mostra collettiva focalizzata sul tema della libertà espressiva. Venerdì 20 febbraio alle ore 11:30 apre i battenti l'esposizione "L'Arte è libertà!". L'Arte è una diretta emanazione della fantasia, come lei – ipoteticamente - non conosce limiti. In taluni periodi storici furono posti confini e paletti, snaturando l'espressione artistica e togliendole la sua autentica carica comunicativa. Per fortuna le cose sono cambiate ed oggi l'Arte gode più che mai di una libertà che le è preziosa tanto quanto l'aria o il colore.