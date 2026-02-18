L’arco degli innamorati sulla stampa internazionale Ieri altri danni in Puglia per il maltempo Detriti sul lungomare di Bari per la mareggiata Rinviata a sabato la sfilata finale del carnevale di Putignano interrotta la processione notturna per le Ceneri a Molfetta

L’arco dei faraglioni di Sant’Andrea, a Melendugno, è crollato ieri a causa di una violenta mareggiata che ha indebolito le sue strutture. La forte mareggiata ha portato detriti e ha causato danni anche sul lungomare di Bari, dove il mare ha travolto le barriere di protezione. Nel frattempo, a Putignano, la sfilata finale del carnevale è stata spostata a sabato, mentre a Molfetta la processione notturna delle Ceneri si è interrotta a causa delle intemperie.