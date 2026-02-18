L’arco degli innamorati sulla stampa internazionale Ieri altri danni in Puglia per il maltempo Detriti sul lungomare di Bari per la mareggiata Rinviata a sabato la sfilata finale del carnevale di Putignano interrotta la processione notturna per le Ceneri a Molfetta
È stato un disastro di livello internazionale, il crollo dell’arco dei faraglioni di Sant’Andrea, marina di Melendugno. Arco degli innamorati abbattuto dalla mareggiata la notte di San Valentino. L’immagine di home page si riferisce al tweet odierno del Washington Times. Più o meno gravi i danni di ieri in Puglia dove l’allerta arancione per vento e mareggiate ha trovato piena concretizzazione. A Bari il lungomare invaso da detriti per la mareggiata, difficoltà alla circolazione stradale. Un pezzo di lungomare danneggiato. A Taranto il vento ha spazzato via più di un cartellone pubblicitario e alberi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Crollo dell’arco di Sant’Andrea “simbolo del Salento nel mondo”: geologi, “53 per cento delle coste pugliesi a rischio erosione” Oggi sopralluogo, arco degli innamorati distrutto da una mareggiata la notte di San ValentinoL’arco di Sant’Andrea, simbolo del Salento, è crollato a causa di una forte mareggiata che si è abbattuta nella notte di San Valentino.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Sant'Andrea, marina di Melendugno: com'era l'Arco dell'Amore crollato ieri per la mareggiata. (foto di Nicola Velluso) facebook