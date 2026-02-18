Lara Della Mea | Ho il difetto di girare un po’ troppo bisogna fare una grande seconda manche

Lara Della Mea ha ammesso di aver commesso errori durante la prima manche dello slalom alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa di una partenza troppo tesa. La sciatrice italiana ha spiegato di dover migliorare la sua seconda run, perché ha bisogno di una gara più fluida per ottenere un buon risultato. Durante la prima discesa, Della Mea si è trovata in difficoltà e ha chiuso fuori dalla top 10. Ha anche aggiunto che tende a girare troppo, e questo influisce sulle sue prestazioni.

Una prima uscita contratta per Lara Della Mea. L'azzurra si è dovuta accontentare di un piazzamento al di fuori della top 10 in occasione della prima manche valida per lo slalom femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, confermando il suo poco feeling con il tracciato, ovviamente per quanto riguarda questa specialità. Nello specifico la nativa di Tarvisio si è resa artefice di una prestazione un po' troppo rotonda, accontentandosi di un ritardo di 2.01 rispetto alla statunitense Mikaela Shiffrin, la quale ha fatto letteralmente il vuoto segnando un tempo di 47.13. Non particolarmente soddisfatta, l'atleta ha commentato la sua prova ai microfoni di Rai 2.