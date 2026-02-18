Lara Della Mea ha concluso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con un tredicesimo posto, a causa di un feeling insufficiente con il tracciato. La sciatrice ha riconosciuto di aver affrontato la gara con un buon atteggiamento, ma senza riuscire a trovare la sintonia con la pista. Sul tracciato non suo, Della Mea ha chiuso con lo stesso tempo di Martina Peterlini, dimostrando comunque una prestazione discreta. Ricorderà questa esperienza come un ricordo speciale, anche se il risultato finale non è stato quello sperato.

Tredicesimo posto: è così che si chiudono le Olimpiadi di Lara Della Mea. Per la quarta dello slalom gigante a Milano Cortina 2026 arriva un piazzamento comunque di discreto rilievo, su un tracciato peraltro non suo, nello slalom che la vede finire con lo stesso tempo di Martina Peterlini. Queste le parole della friulana alla Rai: “ Non è la pista che fa per me. Son partita con un buon atteggiamento, ma non ho trovato il feeling fin da subito e non ho interpretato per niente bene la manche, non sono riuscita ad adattarmi “. E sul ricordo di queste Olimpiadi: “ Sicuramente mi porterò un ricordo bellissimo di questa Olimpiade, me lo porterò sempre dietro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lara Della Mea: “Buon atteggiamento, ma non ho trovato il feeling. Olimpiade, mi porterò sempre dietro il ricordo bellissimo”

