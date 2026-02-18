L’Aou consolida il trattamento endovascolare avanzato delle patologie tromboemboliche

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha potenziato il suo reparto di radiologia interventistica per affrontare meglio le trombosi e le embolie, rispondendo alla crescente richiesta di interventi più sicuri e meno invasivi. La decisione arriva dopo aver constatato un aumento dei casi e la necessità di tecniche più avanzate per ridurre i rischi e migliorare le cure ai pazienti. Ora, il Policlinico di Modena dispone di nuove apparecchiature e procedure per intervenire più rapidamente e con maggiore precisione.

Si estende l'esperienza del Policlinico: dalla gestione di casi selezionati a un modello multidisciplinare strutturato per trombosi venosa profonda ed embolia polmonare L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena consolida e amplia l'attività di trattamento endovascolare delle patologie tromboemboliche presso il Policlinico di Modena, evolvendo verso una pratica clinica sempre più strutturata e integrata. Dopo il primo intervento di trombectomia meccanica eseguito con successo su un paziente oncologico affetto da trombosi venosa profonda (TVP) correlata a catetere venoso centrale a inserzione periferica (PICC), trattato dal, l'esperienza maturata ha consentito di estendere questo approccio a una casistica più ampia di pazienti complessi.