L' antiusura di Foggia manda in campo l' AI | è realtà Sami l' agente che ascolta e tutela le vittime

La Fondazione Buon Samaritano di Foggia ha lanciato Sami, un agente di intelligenza artificiale progettato per ascoltare e proteggere le vittime di usura. Questa novità arriva dopo anni di battaglie sul campo e rappresenta un passo avanti nell’assistenza alle persone in difficoltà finanziaria. Sami analizza le conversazioni e identifica segnali di pressione o minaccia, offrendo supporto immediato ai soggetti più vulnerabili. La tecnologia si integra con le attività sul territorio, portando un aiuto concreto a chi si rivolge all’antiusura.

Un’evoluzione tecnologica al servizio di una missione profondamente umana. La Fondazione Buon Samaritano, da trent’anni punto di riferimento nel contrasto all’usura e nel sostegno alle famiglie in crisi finanziaria, annuncia ufficialmente l’operatività di ‘Sami’, un agente AI (Intelligenza Artificiale) sviluppato per offrire un primo supporto immediato e sicuro a chiunque si trovi in difficoltà. In un’epoca in cui la digitalizzazione può fare la differenza nel salvare vite dal baratro del debito, Sami si pone come un ponte discreto tra il cittadino e la rete di volontari della Fondazione. Non è solo un chatbot, ma un sistema intelligente capace di orientare le persone verso i percorsi di legalità, garantendo una protezione senza precedenti.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

