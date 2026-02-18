L’amministrazione comunale ha deciso di investire nella ristrutturazione di Villa Mirabellino, dopo aver stanziato fondi per restaurare le facciate dell’edificio. La decisione arriva dopo anni di discussioni e progetti rimasti nel cassetto, e ora si passa ai lavori concreti. I lavori inizieranno entro il mese prossimo, portando un volto nuovo a uno dei simboli storici della città.

Dopo anni di attesa, incertezze e idee vagheggiate, per Villa Mirabellino si apre finalmente una stagione nuova. Ha di recente preso forma - e sostanza - un progetto di restauro delle facciate del corpo centrale della storica villa di delizia. A promuoverlo è la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, con il sostegno del ministero della Cultura, che ha stanziato 330mila euro per ridare dignità a un edificio simbolo del Parco di Monza, da troppo tempo in ombra. L’intervento riguarda le facciate principali e quelle sui lati corti del corpo centrale, la sostituzione degli infissi, la messa in sicurezza della scalinata e il recupero della balaustra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’antica villa di delizia. Fondi al Mirabellino. Si parte dalle facciate

