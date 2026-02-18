Noa Lang eroe di Champions per il Galatasaray (grande protagonista del 5-2 alla Juventus, ha segnato una doppietta sia pure con due gol piuttosto semplici). Il Telegraaf, giornale olandese, ovviamente ne scrive: L’olandese non ha brillato molto da quando ha lasciato il Psv la scorsa estate. I suoi primi sei mesi al Napoli sotto la guida di Antonio Conte sono stati difficili, dopodiché l’esterno è andato in prestito per il Galatasaray. Lì, Orkan Burak lo ha schierato titolare in questa squadra di alto livello, nonostante finora non abbia fatto un’impressione particolarmente positiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Lang, quell’assist può cambiargli la stagione. Conte gli dà fiduciaLang è stato scelto come titolare nella partita di questa sera contro il Parma.

Lang al veleno per il suo addio al Napoli: «Con Conte non è scattata la scintilla, non mi sentivo trattato onestamente! Gli altri non volevano che me ne andassi ma…»Noa Lang non nasconde il suo risentimento per l’addio al Napoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Come stanno andando Lucca al Nottingham Forest e Lang al Galatasaray: subito goal e assist, quanto può incassare il Napoli; Lang, subito la frecciata a Conte: Al Galatasaray ho un allenatore che mi dà fiducia; La frecciata di Conte a Lang e Lucca dopo Napoli-Roma. In pochi se ne sono accorti.

La frecciata di Conte a Lang e Lucca dopo Napoli-Roma. In pochi se ne sono accortiDopo il pareggio rocambolesco contro la Roma, Antonio Conte ha rilasciato dichiarazioni che hanno subito acceso i riflettori. Il tecnico del Napoli, intervistato nel post-partita, ha speso parole part ... msn.com

Come stanno andando Lucca al Nottingham Forest e Lang al Galatasaray: subito goal e assist, quanto può incassare il NapoliIl punto sui due giocatori che hanno lasciato il Napoli a gennaio. msn.com

Due gol di Noa Lang contro la Juventus e torna subito il dibattito tra i tifosi del Napoli: colpa di Conte o colpa del calciatore olandese Esprimetevi. facebook

Oggi le prime 4 sfide dei playoff #Champions - Il Gala di Lang e Osi vs Spalletti - Mou ritrova subito il Real che gli ha consentito l’accesso ai playoff, con il leggendario gol di Trubin - Atalanta a Dortmund, senza CDK e Raspa, ma con Scamacca - il PSG come a x.com