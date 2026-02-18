Lang si scatena contro la Juve | l' olandese si conferma ' bestia nera' dei bianconeri

Noa Lang ha provocato la Juventus con il suo gol decisivo durante il match di playoff di Champions League tra il Galatasaray e i bianconeri, dimostrando ancora una volta di essere il suo incubo preferito. L’attaccante olandese, di proprietà del Napoli, ha segnato un’importantissima rete che ha sbloccato la partita, facendo infuriare i tifosi della Juventus che non riescono a contenerne l’effetto negativo nei confronti della squadra.

L'attaccante di proprietà del Napoli con una doppietta trascina il Galatasaray al roboante successo ai danni degli uomini di Spalletti Noa Lang si conferma 'bestia nera' della Juventus. L'attaccante di proprietà del Napoli è stato il grande protagonista del match di playoff di Champions League tra il Galatasaray e i bianconeri. L'olandese, infatti, ha messo a segno una doppietta nel 5-2 di Istanbul, che complica di tanto la vita agli uomini di Spalletti.