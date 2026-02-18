Gianluca D'Intino diventa il nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia a Lanciano dopo aver ricevuto l’incarico ufficiale. La notizia si diffonde in città mentre si avvicina la riunione della conferenza dei capigruppo, prevista per giovedì 19 febbraio. In quella occasione si deciderà anche la data del prossimo consiglio comunale. D'Intino ha già annunciato di voler rafforzare il ruolo del partito nelle prossime decisioni amministrative. La sua nomina apre una nuova fase per il gruppo consiliare.

Il presidente del consiglio comunale ha dato seguito alla volontà del gruppo consiliare di sostituire D'Intino a Di Bucchianico. Quest'ultimo, nei giorni scorsi, aveva parlato di “procedura errata e da ripetere” L'ufficialità arriva dalla convocazione della conferenza dei capigruppo che si riunirà giovedì 19 febbraio per concordare la data del prossimo consiglio comunale di Lanciano. Gianluca D'Intino è il nuovo capogruppo di Fratelli d'Italia. La conferma del cambio al vertice del gruppo consiliare arriva dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi dell'uscente Gabriele Di Bucchianico, rimosso dal ruolo per volere della maggioranza (4 su sei) dei consiglieri del gruppo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Fratelli d’Italia a Lanciano: contestazioni interne e revoca del capogruppo al centro della polemica.A Lanciano, Fratelli d’Italia si trova al centro di una polemica dopo che il capogruppo è stato revocato, a causa di forti contestazioni interne.

Corteo, controffensiva del sindaco: "Il capogruppo di Fratelli d’Italia non sa cos’è la libertà di riunione"Nel corso dell’ultimo consiglio comunale dell’anno, si è svolto un acceso dibattito tra il sindaco e il capogruppo di Fratelli d’Italia, che ha messo in discussione le modalità di gestione delle libertà di riunione.

