L’amica di Sonia Bruganelli | Nessun amante se Salvati e Presta non lavorano più con Bonolis un motivo c’è

Clotilde Zomparelli, amica di Sonia Bruganelli e ex collaboratrice di Marco Salvati, sostiene che la mancanza di un amante nella vita di Sonia deriva dal fatto che Salvati e Presta non lavorano più con Bonolis, e questa scelta avrebbe un motivo preciso. La donna ha spiegato che, senza le collaborazioni con i due manager, Sonia si è allontanata da relazioni sentimentali complicate e da situazioni ambigue, come quelle che si vociferano da tempo. Un esempio concreto è la sua decisione di dedicarsi esclusivamente alla famiglia e ai progetti professionali lontani dai gossip.

Clotilde Zomparelli, amica di Sonia Bruganelli e per lungo tempo vicina anche a Marco Salvati, contesta duramente - in un'intervista rilasciata a Fanpage.it - le recenti dichiarazioni di Lucio Presta. L'agente aveva infatti attribuito all'ex moglie di Paolo Bonolis presunte relazioni extraconiugali risalenti all'epoca del loro matrimonio; affermazioni che la Zomparelli smentisce categoricamente, mettendo in dubbio le motivazioni dietro tali rivelazioni. Accuse pesanti nel libro di Lucio Presta, che parla di presunti tradimenti di Sonia Bruganelli ai danni di Paolo Bonolis. Ma l'ex moglie del conduttore non resta in silenzio.