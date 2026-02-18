L’Ambasciatrice di Palestina all’Università di Parma

L’ambasciatrice di Palestina in Italia, Mona Abuamara, ha visitato oggi l’Università di Parma, portando il suo messaggio di cooperazione tra le istituzioni accademiche e il governo palestinese. Durante l’incontro, ha incontrato studenti e docenti per discutere di progetti di ricerca e scambi culturali. La visita si è concentrata anche sulla promozione di iniziative condivise per sostenere lo sviluppo sostenibile nella regione. Abuamara ha visitato il dipartimento di scienze sociali, toccando con mano i laboratori universitari. La sua presenza ha suscitato grande interesse tra i partecipanti.

Mona Abuamara, accolta dal Rettore Paolo Martelli, ha incontrato studentesse e studenti arrivati da Gaza nei mesi scorsi attraverso i corridoi universitari Visita all'Università di Parma, oggi, per l'Ambasciatrice di Palestina in Italia Mona Abuamara, Rappresentante permanente presso le Agenzie delle Nazioni Unite FAO, IFAD e WFP. S.E. Mona Abuamara, accolta dal Rettore Paolo Martelli, ha incontrato studentesse e studenti arrivati da Gaza nei mesi scorsi attraverso i corridoi universitari, unitamente ai docenti, alle docenti e al personale Unipr che hanno seguito i progetti di accoglienza. L'Ambasciatrice ha caldamente ringraziato l'Ateneo per la sua attenzione e il suo impegno nell'accoglienza di ricercatori e ricercatrici, studentesse e studenti palestinesi.