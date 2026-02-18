L' altra faccia della medaglia | così gli animalisti tornano a pungere il Trentino su orsi e lupi

Gli attivisti di Centopercentoanimalisti hanno organizzato due azioni di protesta il 17 febbraio, una vicino a Trento e l’altra nel veronese, per denunciare le condizioni degli orsi e dei lupi nel Trentino. In particolare, hanno rivendicato la liberazione dell’orso M49, ancora in cattività nel centro di detenzione del Casteller. Durante le manifestazioni, hanno distribuito volantini e mostrato cartelli per attirare l’attenzione sulla tutela degli animali selvatici. La loro protesta si inserisce in un confronto acceso sulla gestione della fauna locale.

L'ultima azione è stata fatta sia nel nostro territorio che a Verona, dove è in programma all'Arena la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali Hanno agito in contemporanea tanto a pochi passi da Trento quanto nel veronese gli attivisti di Centopercentoanimalisti che ieri, martedì 17 febbraio, hanno rivendicato con una doppia azione la liberazione dell'orso M49, attualmente ancora rinchiuso nel Casteller. E non solo. "Potrebbe essere trasferito in un ambiente migliore, anche se ormai la sua vita è rovinata. La richiesta viene da più parti. Perché non lo si fa? È la protervia della giunta provinciale trentina.

