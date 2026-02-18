L’alpinista Bergamini sotto i riflettori

Riccardo Bergamini ha attirato l’attenzione lunedì sera all’auditorium di San Micheletto, dopo aver scalato le montagne più alte portando con sé il nome della città e la bandiera italiana. La sala era piena di appassionati che volevano ascoltare le sue esperienze e scoprire come ha raggiunto queste vette. Bergamini ha raccontato i momenti più difficili delle sue ascese, condividendo dettagli sulla preparazione e la determinazione che ci sono dietro ogni impresa.

Auditorium di San Micheletto gremito lunedì sera per Riccardo Bergamini, l'alpinista che ha portato il nome della città e il tricolore sulle vette più alte. L'evento, organizzato dal Panathlon Club di Lucca, è stata una lezione di vita sui valori della determinazione, dell'umiltà e del sacrificio, ma anche il racconto di imprese estreme. Hanno partecipato anche il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Massimo Marsili, il presidente della Provincia Marcello Pierucci, l'assessore comunale Moreno Bruni, la presidente del Lions Club Lucca Host Cinzia Cecchini. "Questa iniziativa – ha spiegato il presidente del Panathlon Club Lucio Nobile – ci consente di promuove i valori etici dello sport attraverso una testimonianza di eccellenza.