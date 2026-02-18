Lagarde pronta a lasciare la Banca Centrale | l’indiscrezione scuote l’Europa
Secondo voci non confermate, Christine Lagarde potrebbe dimettersi dalla guida della Banca centrale europea, causando preoccupazioni tra gli investitori europei. La notizia ha già fatto salire i mercati finanziari, che temono un cambiamento improvviso alla guida dell’istituzione. Lagarde, che ha recentemente commentato le recenti decisioni sulla politica monetaria, potrebbe lasciare il suo incarico prima del previsto, influenzando le strategie di gestione della crisi economica.
L’ipotesi che Christine Lagarde possa lasciare in anticipo la guida della Banca centrale europea apre uno scenario delicato per l’intera Eurozona, proprio mentre il continente affronta una fase di transizione economica e politica. La notizia, ancora non confermata ufficialmente, riguarda uno dei ruoli più strategici dell’architettura europea: la presidenza della BCE, istituzione che negli ultimi anni ha gestito crisi inflazionistiche, rialzi dei tassi e tensioni geopolitiche con un impatto diretto sulla vita economica di milioni di cittadini. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times e riprese dall’agenzia Reuters, Lagarde starebbe valutando un’uscita anticipata dall’Eurotower prima della naturale scadenza del suo mandato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
