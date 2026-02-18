Lagarde la notizia shock | arrivata nella notte

Christine Lagarde ha fatto sapere nella notte che potrebbe lasciare presto la presidenza della Banca centrale europea. La notizia si diffonde dopo settimane di voci sulla sua possibile partenza, alimentando incertezza sui mercati finanziari. Secondo fonti vicine, la decisione potrebbe arrivare entro fine anno, lasciando il posto a un nuovo leader che dovrà affrontare sfide importanti come l’inflazione e la stabilità della moneta unica.

L’eventualità di un’uscita anticipata di Christine Lagarde dalla presidenza della Banca centrale europea riporta l’attenzione su uno dei passaggi più delicati per l’assetto economico dell’ Eurozona. Al momento non risultano conferme ufficiali, ma l’indiscrezione riguarda un incarico considerato centrale nella definizione della politica monetaria europea, con ricadute dirette su tassi, inflazione e stabilità finanziaria. Le informazioni sono state diffuse dal Financial Times e riprese da Reuters. La ricostruzione si fonda su una fonte indicata come “a conoscenza delle sue intenzioni”. Interpellata dalle agenzie internazionali, la stessa BCE non ha rilasciato commenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

