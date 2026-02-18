Lady Diana non è morta e Melania Trump ne sa qualcosa | il nuovo assurdo complotto è servito

Ultimamente sui social si sono fuse due diverse teorie del complotto: Lady Diana non è morta e Melania Trump ha una sosia. La genesi della “cospirazione” Per la serie: la madre dei complottisti è sempre incinta, non scopriamo oggi che i social network sono il luogo prediletto di riproduzione della sua prole. L’ultima teoria del complotto ha davvero del fantasioso perché rappresenta un “sincretismo” degno di un reparto di psichiatria. Quelle che rimandano a Lady Diana e Melania Trump, in principio erano infatti due teorie del complotto distinte che circolano online e sui tabloid. Ma qualcuno ha pensato bene di riunirle in un’unica formidabile affermazione: “La First Lady degli Stati Uniti, Melania Trump, toglierà la sua maschera di silicone ultra realistica e tutti vedranno che è la principessa Diana”. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Melania Trump, rischio flop per il doc sulla First Lady: Casa Bianca preoccupataLa Casa Bianca è preoccupata per il nuovo documentario su Melania Trump.

Leggi anche: La First Lady Melania Trump diventa produttrice cinematografica

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sono state trovate foto del matrimonio di Lady Diana e Re Carlo che non avevano mai visto prima; Se Lady Diana in jeans e texani è ancora tendenza, replicare il suo look è un desiderio concreto; Ma vi ricordate l'iconica felpa di Lady Diana? Ora è tornata in vendita. Ecco il prezzo, dove trovarla e tutto quello che dovete sapere; Sciare con i reali: da William e Kate Middleton a re Felipe di Spagna, chi potremmo incontrare sulle piste delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Lady Diana, la sua felpa più iconica è di nuovo in vendita (e ora possiamo copiarle il look)Chi la ricorda? Era il 1955 quando l'allora principessa di Galles la rese celebre. Ora quella stessa felpa torna disponibile, pronta per essere acquistata (a un prezzo super democratico) prima sia uff ... vanityfair.it

Ma vi ricordate l'iconica felpa di Lady Diana? Ora è tornata in vendita. Ecco il prezzo, dove trovarla e tutto quello che dovete sapereLady Diana è stata principessa e icona di stile. Volete emulare i suoi outfit iconici? Ora è possibile. L'iconica felpa Virgin Atlantic è infatti tornata in vendita, ecco dove potete trovarla, quanto ... mowmag.com

Come replicare uno dei look più iconici di Lady Diana, tra cult della moda e aneddoti da tramandare. facebook