La Volta Buona puntata di oggi dedicata a Sanremo | Brumotti inviato

Oggi, “La Volta Buona” di Rai1 invita Brumotti come inviato speciale per coprire il Festival di Sanremo, dopo che il suo coinvolgimento è stato confermato da fonti vicine alla produzione. La puntata si concentrerà sugli eventi principali e sui personaggi più attesi della manifestazione, offrendo un’anteprima delle esibizioni e delle novità in programma. Caterina Balivo condurrà il programma con un tono diretto, coinvolgendo il pubblico con aggiornamenti in tempo reale e interviste esclusive dai backstage.

" La Volta Buona ", il daily show condotto dal lunedì al venerdì su Rai1 da Caterina Balivo, si prepara ad affrontare la lunga settimana del Festival di Sanremo ospitando tanti personaggi legati alla kermesse canora. La puntata di oggi, 18 febbraio, sarà totalmente dedicata al Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio. L'appuntamento è sempre fissato alle ore 14. Tra anticipazioni, pronostici e ricordi, spazio al racconto dell'atmosfera sanremese con Domenico Marocchi in collegamento dalla Città dei Fiori per intercettare curiosità e protagonisti. Interverrà in collegamento anche Vittorio Brumotti, che sarà inviato speciale de "La Volta Buona" a Sanremo: con la sua inconfondibile bicicletta racconterà gli eventi e il clima che precede il Festival.