La Volta Buona del 17 febbraio tra retroscena e nostalgia

Il 17 febbraio, Caterina Balivo ha dedicato una puntata speciale de La Volta Buona a Sanremo 2026, a causa dell’attesa crescente per l’evento. Durante la trasmissione, è emerso il caso Argentero, che ha attirato l’attenzione dei fan, e lo show di Zorzi, molto discusso sui social. La conduttrice ha ricordato momenti passati e anticipato alcune novità, creando un collegamento tra passato e presente. La puntata si è chiusa con un’anticipazione sugli ospiti attesi e le sorprese in programma.

La Volta Buona, pagelle 17 febbraio: la verità su Argentero a Sanremo (8), Zorzi show (9)Caterina Balivo ha portato i telespettatori dietro le quinte di Sanremo 2026 durante la puntata di martedì 17 febbraio di La Volta Buona, dove ha svelato i dettagli più intriganti.

La Volta Buona, pagelle del 17 dicembre: Anna Moroni “Highlander” (8), Vianello pesante sulla Vanoni (0)Benvenuti a La Volta Buona, il nostro appuntamento quotidiano per analizzare i fatti di attualità e intrattenimento.

