La Volta Buona del 17 febbraio tra retroscena e nostalgia

Il 17 febbraio, Caterina Balivo ha dedicato una puntata speciale de La Volta Buona a Sanremo 2026, a causa dell’attesa crescente per l’evento. Durante la trasmissione, è emerso il caso Argentero, che ha attirato l’attenzione dei fan, e lo show di Zorzi, molto discusso sui social. La conduttrice ha ricordato momenti passati e anticipato alcune novità, creando un collegamento tra passato e presente. La puntata si è chiusa con un’anticipazione sugli ospiti attesi e le sorprese in programma.

Ascolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 brillano su Rai2 Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Lucio Presta accusa Sonia Bruganelli: “Ha tradito Paolo Bonolis”. Le rivelazioni choc nell’autobiografia Il conto alla rovescia per Sanremo 2026 entra nel vivo e Caterina Balivo dedica l’intera puntata del 17 febbraio de La Volta Buona al Festival. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - La Volta Buona del 17 febbraio tra retroscena e nostalgia La Volta Buona, pagelle 17 febbraio: la verità su Argentero a Sanremo (8), Zorzi show (9)Caterina Balivo ha portato i telespettatori dietro le quinte di Sanremo 2026 durante la puntata di martedì 17 febbraio di La Volta Buona, dove ha svelato i dettagli più intriganti. La Volta Buona, pagelle del 17 dicembre: Anna Moroni “Highlander” (8), Vianello pesante sulla Vanoni (0)Benvenuti a La Volta Buona, il nostro appuntamento quotidiano per analizzare i fatti di attualità e intrattenimento. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La volta buona oggi in tv lunedì 9 febbraio su Rai 1: gli ospiti di Caterina Balivo; La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 9 al 13 febbraio 2026; Enrica Bonaccorti a La volta buona, la 'confessione' su Antonella Elia; La volta buona, Diego Dalla Palma velenoso su Anna Pettinelli: La chirurgia su di lei? Imbarazzante. E Caterina Balivo lo gela. La Volta buona, pagelle del 18 febbraio: caos in studio per le diete (4), i capricci dei cantanti a Sanremo (8)Neanche a parlar di diete si può stare tranquilli: dopo un momento di caos a La Volta Buona, la parentesi Sanremo e non solo. Le nostre pagelle. dilei.it La Volta Buona, Stefania Orlando ricorda gli attriti con Patrizia De BlanckLa puntata di oggi di La Volta Buona si è concentrata sui tanti temi, dai problemi di salute della vincitrice di The Voice, ai rimpianti di Stefania Orlando, fino alla dieta di Vittorio Brumotti. libero.it «Sono un amante di carne, la mia dieta è fatta di carne, fatta di ribeye marmorizzata. » Vittorio Brumotti fa il suo ingresso in Rai dopo aver salutato Striscia la Notizia, e lo fa proprio nel suo stile: collegato in diretta con Caterina Balivo a La volta buona, non perd facebook