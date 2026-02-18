Il recente caso di abbandono di un neonato in un luogo isolato ha scosso l’opinione pubblica. La causa sembra essere la povertà e la mancanza di supporto per le giovani madri, che spesso si trovano senza alternative. Un volontario ha trovato il bambino, ancora vivo, tra i cespugli, e ora la vicenda solleva domande sul sistema di assistenza. La situazione evidenzia quanto sia difficile per alcune famiglie affrontare le sfide quotidiane senza l’aiuto adeguato. Restano molte preoccupazioni sulla tutela dei più vulnerabili.

“Il nostro faro dev’essere il bene del bambino. E il bene del bambino purtroppo potrebbe anche dover ammettere che non c’è più nulla da fare”. Solo le parole di Carlo Pace Napoleone, direttore della struttura che opera i trapianti pediatrici al Regina Margherita di Torino, riportano alla misura della compassione e al rispetto della dignità umana questa funambolica corsa mediatica a imporre la salvezza a tutti i costi al piccolo Domenico, al quale con colpa gravissima è stato impiantato un cuore danneggiato. “C’è un cuore in arrivo!”, hanno titolato i giornali, e la tv ha annunciato la corsa a Napoli di un team di espertissimi, ancora più esperti dei super esperti partenopei, con il compito di appurare una volta di più le condizioni di Domenico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La vita e la morte dentro il bozzo crudele di questo tempo

