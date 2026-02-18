Ivanovic si trova sotto pressione perché la Virtus Bologna cerca di superare un lungo digiuno di trofei. La squadra, che punta alla vittoria in Coppa Italia, sta lavorando duramente per arrivarci, nonostante le difficoltà e le aspettative crescenti. Nelle ultime settimane, i tifosi hanno chiesto a gran voce un risultato importante, spingendo il coach a intensificare gli allenamenti e le strategie.

In una stagione contrassegnata da una pressione storica per colmare un vuoto che perdura, la Virtus opera con metodo per raggiungere l’obiettivo Coppa Italia. La gestione, guidata da Massimo Zanetti, ha costantemente posto al centro della programmazione il trofeo nazionale, integrandolo in un percorso che alterna ambizioni europee e consolidamento della tradizione. L’attenzione è rivolta all’immediato, con la convinzione che la Coppa Italia possa segnare una tappa decisiva della stagione, senza però trascurare lo stimolo competitivo rappresentato dall’Eurolega e dal campionato italiano. La leadership della società resta orientata a obiettivi concreti: Massimo Zanetti ha assunto la quota di maggioranza nel 2017 e ha imposto una prospettiva a lungo termine, in cui la Coppa Italia occupa un posto centrale tra gli obiettivi prioritari. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - La Virtus Bologna affronta il suo tabù: Ivanovic sotto pressione

Ferrari secondo Pilla. "Francesco è competitivo, sotto pressione si esalta. Può dare molto alla Virtus»Ferrari, secondo Pilla, è un atleta competitivo che si esalta sotto pressione e può contribuire significativamente alla Virtus.

