La villa dell' amore a San Giorgio Canavese | il proprietario reclutava prostitute tra cui la sua compagna e organizzava incontri sessuali nella ' stanza segreta'

Il proprietario della villa a San Giorgio Canavese, coinvolto in un'indagine per sfruttamento della prostituzione, avrebbe reclutato diverse donne, tra cui la sua compagna, per incontri sessuali clandestini. Durante le feste private organizzate tra il 2017 e il 2025, almeno dieci donne sarebbero state costrette a partecipare a incontri nella cosiddetta 'stanza segreta'. La villa, frequentata anche da persone esterne, era diventata un punto di ritrovo per eventi a luci rosse.

L'uomo è stato posto all'obbligo di dimora, un altro denunciato per avere procurato la droga che veniva servita a ragazze e clienti Sarebbero almeno dieci le donne che, secondo gli investigatori, tra il 2017 e il 2025 sono state impiegate in attività di sfruttamento della prostituzione in una villa adibita a feste private e aperte al pubblico a San Giusto Canavese. Il responsabile è stato individuato dai carabinieri della compagnia di Ivrea dopo mesi di indagini, culminate recentemente, a febbraio 2026, con l'emissione di un'ordinanza di obbligo di dimora (che dovrà scontare in un altro comune della zona) nei confronti di un italiano di 59 anni, residente nel medesimo edificio, da parte di un giudice del tribunale di Ivrea.

