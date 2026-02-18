La villa dell' amore a San Giorgio Canavese | il proprietario reclutava prostitute tra cui la sua compagna e organizzava incontri sessuali nella ' stanza segreta'
Il proprietario della villa a San Giorgio Canavese, coinvolto in un'indagine per sfruttamento della prostituzione, avrebbe reclutato diverse donne, tra cui la sua compagna, per incontri sessuali clandestini. Durante le feste private organizzate tra il 2017 e il 2025, almeno dieci donne sarebbero state costrette a partecipare a incontri nella cosiddetta 'stanza segreta'. La villa, frequentata anche da persone esterne, era diventata un punto di ritrovo per eventi a luci rosse.
L'uomo è stato posto all'obbligo di dimora, un altro denunciato per avere procurato la droga che veniva servita a ragazze e clienti Sarebbero almeno dieci le donne che, secondo gli investigatori, tra il 2017 e il 2025 sono state impiegate in attività di sfruttamento della prostituzione in una villa adibita a feste private e aperte al pubblico a San Giusto Canavese. Il responsabile è stato individuato dai carabinieri della compagnia di Ivrea dopo mesi di indagini, culminate recentemente, a febbraio 2026, con l’emissione di un’ordinanza di obbligo di dimora (che dovrà scontare in un altro comune della zona) nei confronti di un italiano di 59 anni, residente nel medesimo edificio, da parte di un giudice del tribunale di Ivrea.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Carcere di Torino, la stanza dell'amore apre tra le polemiche ("Non siamo guardoni di Stato"): incontri intimi tra detenuti e partner
L’inchiesta nella quale è stato fermato e poi rilasciato Can Yaman: la droga trovata, la stanza segreta e il mondo vip turco che tremaUn’indagine ha portato all’arresto e successivo rilascio di Can Yaman, coinvolto in un’indagine su sostanze illegali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Archeologia e lettere d’amore alla Villa di Massenzio; San Valentino sul Lago di Como: teatro, storie d’amore e una villa da scoprire; San Valentino, a Rotondi si celebra l'Amore; Storie d'amore a Villa Bertelè il 14 febbraio 2026.
Scoperta la villa dell'amore nel Canavese: era una prigione di droga e sfruttamento?Dietro la facciata di feste private e aperte al pubblico, un 59enne gestiva un giro di prostituzione dal 2017. Tra le vittime anche l'ex compagna, costretta a pagare per lavorare ... torinoggi.it
Sesso e droga nella villa di San Giorgio: nella stanza dell’amore coca, crack e prostituteDenunciato un 59enne che procurava le ragazze su siti di incontri per poi affittare loro dei locali della casa in cui abita in Canavese ... msn.com
Claude Monet, San Giorgio Maggiore al crepuscolo, 1908, olio su tela. National Museum of Wales, Cardiff, Regno Unito facebook