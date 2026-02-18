La Verona sotterranea e gli altri appuntamenti archeologici del weekend

Sabato 21 febbraio alle 9.30, Verona Time Machine porta i visitatori a esplorare il Capitolium in realtà aumentata, offrendo un modo innovativo di vedere la città romana. La visita si svolge nel cuore di Verona, vicino all'area archeologica, e permette di immergersi nella storia antica attraverso immagini digitali e ricostruzioni virtuali.

SABATO 21 FEBBRAIO ORE 9.30 - VERONA TIME MACHINE IL CAPITOLIUM IN REALTA' AUMENTATA Un tour unico per scoprire la Verona romana. Il percorso tocca sette punti d'interesse nel centro storico, seguendo la viabilità originaria dell'antica città romana. Grazie all'impiego di smartglass (occhiali multimediali trasparenti e leggeri di ultima generazione), i visitatori possono esplorare in maniera immersiva ricostruzioni digitali di edifici, strade e monumenti in parte perduti o inglobati nel tessuto urbano contemporaneo. INFORMAZIONI: Durata: 1 ora 30 minuti circaCosto: 20 euro a personaPrenotazione obbligatoria ad archeonaute@gmail.