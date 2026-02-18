La Valanga | al via il film Netflix che rievoca il dramma di Rigopiano

Il film “La Valanga” ripercorre il disastro di Rigopiano, avvenuto nel gennaio 2017, quando una slavina travolse l’hotel, causando 29 vittime. Le riprese sono iniziate di recente, portando sul set attori come Giannetta e Pesce. La produzione si svolge tra le montagne abruzzesi, dove si sono svolti i soccorsi. La pellicola mira a ricostruire i momenti più drammatici di quella giornata, offrendo uno sguardo intenso sull’emergenza. La storia si concentra sull’intervento dei soccorritori e sulle testimonianze di chi ha vissuto quell’incidente.

Iniziano le riprese de "La Valanga", il nuovo film Netflix sulla tragedia di Rigopiano. Nel cast Giannetta e Pesce. Sono ufficialmente iniziate le fasi di produzione de "La Valanga", il nuovo progetto cinematografico destinato alla piattaforma Netflix che si propone di riportare sullo schermo una delle pagine più dolorose della storia recente italiana. La pellicola, firmata dalla regista Elisa Amoruso, intende restituire una testimonianza visiva della tragedia del resort di Rigopiano, travolto da una massa nevosa nel gennaio di nove anni fa. È appena iniziata la lavorazione del film di Elisa Amoruso La Valanga, che approderà solo su Netflix e parla della valanga che nel 2017 si è abbattuta su un hotel della località abruzzese Rigopiano. Sono partite le riprese de La Valanga, il film che racconta la tragedia di Rigopiano. Diretto da Elisa Amoruso, con Andrea Lattanzi, Maria Chiara Giannetta, Edoardo Pesce e Barbara Chichiarelli. Sono iniziate le riprese di "La Valanga", film di finzione che racconterà la tragedia dell'hotel Rigopiano (Abruzzo), avvenuta il 18 gennaio 2017. La regia è di Elisa Amoruso, la sceneggiatura è firmata da Leonardo Fasoli e il film arriverà in esclusiva su Netflix.