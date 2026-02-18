Maria ha deciso di molestare una donna dopo aver creduto che avesse una relazione con il suo ex. La donna ha inviato centinaia di messaggi e telefonate quotidiane, spesso con toni minacciosi e offensivi, per mesi. Un dettaglio che rende ancora più grave la situazione riguarda il fatto che Maria ha anche visitato ripetutamente l’abitazione della vittima senza alcuna autorizzazione.

Si era convinta che quella donna avesse una relazione con il suo ex compagno e per questo l’avrebbe tormentata per mesi arrivando a farle anche più di cento telefonate al giorno dal tono intimidatorio e molto offensivo. La cercava sui social cambiando ogni volta profilo per non essere bloccata, le faceva videochiamate con tre numeri di cellulare diversi. "Dimmi un po’. dove sei così la famo finita una volta per tutte", le scriveva nei messaggi. E ancora frasi volgari come "c’è da capire chi è che non ti fai nella tua vita" alludendo al fatto che la vittima fosse incinta di due mesi e che il figlio che secondo lei aspettava non era del compagno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La tormenta: era convinta che avesse un rapporto col suo ex

L'amica di Manuela: "Mi ero convinta che Louis le avesse fatto una fattura per farla innamorare di lui"Durante l'ottava udienza del processo in Corte d'Assise, si è discusso dell’accusa rivolta a Louis Dassilva, sospettato di aver ucciso Pierina Paganelli in via del Ciclamino il 3 ottobre 2023.

Leggi anche: No vax tormenta il gestore di un bar a Torino, che lo prende a bastonate: "Era fastidioso, disturbava i clienti"

Ex use her as blood bank for lover,she run away marry CEO loved her, EX regret, beg her back.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.