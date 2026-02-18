La telecronaca del direttore di RaiSport non è stata una figuraccia Va solo interpretata

Il nome di Paolo Petrecca, direttore di RaiSport, è finito al centro di una gaffe durante la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. La confusione tra lo stadio San Siro e l’Olimpico di Roma, oltre alle altre imprecisioni, sono avvenute durante la diretta su Rai1, creando un momento di confusione evidente. La sua presenza in cabina ha portato a diverse interpretazioni, ma non si può considerare un fallimento totale. La sua improvvisazione ha comunque attirato l’attenzione del pubblico, che ha assistito a una serie di errori in rapida sequenza. Nella conf

Ricapitoliamo: durante la telecronaca in diretta su Rai1 della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali, il direttore di RaiSport Paolo Petrecca, improvvisatosi telecronista, ha confuso lo stadio San Siro di Milano con l’Olimpico di Roma, Matilda De Angelis con Mariah Carey, la Presidente del Comitato Olimpico Internazionale con la figlia di Mattarella, il Brasile per la Bulgaria, e sé stesso per una persona competente. La figuraccia, a dir poco olimpica, ha fatto il giro del mondo ed è finita persino sul New York Times – o, come lo chiamerebbe Petrecca, il Tv Sorrisi & Canzoni. Lo stupore nei confronti di Petrecca è duplice: non solo per l’impreparazione esposta senza vergogna in una vetrina mondiale, ma anche per le mancate dimissioni a seguire. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Olimpiadi 2026: Usigrai accusa RaiSport, telecronaca inaugurale definita una “figuraccia”. Petrecca nel mirino.L’Usigrai non risparmia critiche e attacca duramente la Rai per la copertura delle Olimpiadi.

Anna Danesi contro il direttore di RaiSport Petrecca: “Alle Olimpiadi io ho portato la torcia, lui ha fatto una figuraccia” | VIDEOAnna Danesi, pallavolista e una delle tedofore durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, si scaglia contro il direttore di RaiSport Paolo Petrecca, accusandolo di aver fatto una figuraccia perché non l’ha riconosciuta mentre portava la torcia, nonostante il suo ruolo pubblico e visibile durante l’evento.

