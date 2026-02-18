La svolta del Cio Mosca riabilitata alle Paralimpiadi

L’International Paralympic Committee (Ipc) ha deciso di riabilitare la partecipazione di atleti russi e bielorussi alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa delle pressioni di alcuni paesi e di richieste di riconsiderare le restrizioni. In concreto, sei atleti russi e quattro bielorussi potranno competere sotto la propria bandiera, senza dover più indossare il simbolo di neutralità, come era stato stabilito in passato.

Svolta dell’ International Paralympic Committee (Ipc): alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, sei atleti russi e quattro bielorussi potranno gareggiare con la propria bandiera nazionale e non saranno più "neutrali". Dopo la messa al bando seguita all’invasione dell’Ucraina nel 2022 e la parziale riammissione senza simboli a Parigi 2024, il comitato paralimpico ha confermato che i dieci atleti qualificati saranno "trattati come quelli di qualsiasi altro Paese". La Russia ha ottenuto sei wildcard distribuite tra sci alpino, fondo e snowboard; tra i partecipanti è già confermata la presenza del pluricampione Alexey Bugaev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

