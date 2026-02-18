La svolta del Cio Mosca riabilitata alle Paralimpiadi
Svolta dell’ International Paralympic Committee (Ipc): alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, sei atleti russi e quattro bielorussi potranno gareggiare con la propria bandiera nazionale e non saranno più "neutrali". Dopo la messa al bando seguita all’invasione dell’Ucraina nel 2022 e la parziale riammissione senza simboli a Parigi 2024, il comitato paralimpico ha confermato che i dieci atleti qualificati saranno "trattati come quelli di qualsiasi altro Paese". La Russia ha ottenuto sei wildcard distribuite tra sci alpino, fondo e snowboard; tra i partecipanti è già confermata la presenza del pluricampione Alexey Bugaev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Milano Cortina 2026, svolta la 145esima sessione del Cio: presenza speciale di Sergio MattarellaLa 145esima sessione del Cio si è conclusa con una presenza importante: il presidente Sergio Mattarella.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
La vicepresidente del Cio El Moutawakel: Che forza le ragazze italiane!L'olimpionica marocchina di Los Angeles 1984, prima africana e prima donna di un Paese musulmano a vincere una medaglia d'oro ai Giochi, è intervenuta a un convegno sulla parità di genere: Nessuno ci ... msn.com
"Riprendiamoci le città, liberiamo le montagne". Con questo slogan, riportato sullo striscione di apertura, si è svolta la manifestazione nazionale organizzata dal CIO, Comitato Insostenibili Olimpiadi a Milano. Almeno 10mila le persone in piazza. In serata il cor facebook
A proposito degli innovatori del Labour, e di ciò che li distingue dal New Labour, segnalo il profilo di Roy Jenkins che avevo scritto per il fascicolo 2/2021 di @rivistailmulino. Jenkins fu, con Tony Crosland, la mente della svolta “liberale” dei Laburisti ai tempi di x.com