L’International Paralympic Committee (Ipc) ha deciso di riabilitare la partecipazione di atleti russi e bielorussi alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa delle pressioni di alcuni paesi e di richieste di riconsiderare le restrizioni. In concreto, sei atleti russi e quattro bielorussi potranno competere sotto la propria bandiera, senza dover più indossare il simbolo di neutralità, come era stato stabilito in passato.

Svolta dell’ International Paralympic Committee (Ipc): alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, sei atleti russi e quattro bielorussi potranno gareggiare con la propria bandiera nazionale e non saranno più "neutrali". Dopo la messa al bando seguita all’invasione dell’Ucraina nel 2022 e la parziale riammissione senza simboli a Parigi 2024, il comitato paralimpico ha confermato che i dieci atleti qualificati saranno "trattati come quelli di qualsiasi altro Paese". La Russia ha ottenuto sei wildcard distribuite tra sci alpino, fondo e snowboard; tra i partecipanti è già confermata la presenza del pluricampione Alexey Bugaev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La svolta del Cio. Mosca riabilitata alle Paralimpiadi

Milano-Cortina, svolta alle Paralimpiadi: gli atleti russi e bielorussi potranno gareggiare con inni e bandiere nazionaliGli organizzatori delle Paralimpiadi di Milano-Cortina hanno deciso di permettere agli atleti russi e bielorussi di gareggiare con bandiere e inni nazionali, a causa delle pressioni di alcuni comitati sportivi e delle proteste dei loro rappresentanti.

Milano Cortina 2026, svolta la 145esima sessione del Cio: presenza speciale di Sergio MattarellaLa 145esima sessione del Cio si è conclusa con una presenza importante: il presidente Sergio Mattarella.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.