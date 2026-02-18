La surreale difesa dell' Onu su Albanese | Attacchi politicamente motivati La Francia rilancia
Il video del discorso in cui Francesca Albanese avrebbe definito Israele "nemico comune dell'umanità" è stato manipolato e dunque le richieste di dimissioni della relatrice arrivate da alcuni Paesi, tra cui l'Italia, sono "basate sulla disinformazione". A sostenerlo è il comitato di sei esperti delle Nazioni Unite chiamato a esaminare i reclami contro la relatrice speciale dell'Onu per i Territori palestinesi. E proprio oggi 150 personalità della politica e della diplomazia hanno criticato in una lettera aperta il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot, il primo ad aver invocato un passo indietro di Albanese. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Francesca Albanese, la Francia chiede le dimissioni da relatrice Onu: «Su Israele parole oltraggiose»La Francia ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi.
Francesca Albanese, la Francia chiede le dimissioni della relatrice Onu: “Parole inaccettabili su Israele”Il ministro degli Esteri francese, Jean Noel Barrot, ha annunciato che la Francia chiederà ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
