La subordinata di Monti e la forma di populismo su cui voteremo

Quentin Deranque, giovane di destra ucciso a Lione da un gruppo islamo-gauchista, ha portato alla luce un episodio di violenza che ricorda il passato: molti ricordano ancora l’omicidio di Sergio Ramelli a Milano, avvenuto per mano di aggressori protetti. Deranque, che aveva 23 anni, era stato colpito durante una manifestazione di protesta, un episodio che ha scosso la comunità locale e riaperto il dibattito sulla sicurezza e la tolleranza in Europa.

Al direttore - L'omicidio a Lione, in piena Europa dunque, di Quentin Deranque, giovane di destra e innocuo, morto per le sue idee, giuste o sbagliate che fossero, per mano degli islamo-gauchisti, assomiglia molto a quello di Sergio Ramelli di cui tanti anni fa a Milano scoprimmo i ben protetti responsabili. Un certo "antifascismo" è un fascismo al contrario, però di maggior successo e che gode di solito di maggiori indulgenze. Il nostro paese da trent'anni, per fortuna, non conta morti per atti di violenza politica. Vigiliamo, così si diceva una volta, perché non sia in condizione di agire, chi, senza alcuna distinzione, potrebbe far ripartire quel conteggio.