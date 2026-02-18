La strana lettera per chiedere un aumento Il Csm chiarisca

Maurizio Gasparri ha ricevuto una misteriosa lettera che chiede un aumento, e ora vuole chiarimenti dal Csm. La comunicazione, inviata senza firma e con un tono diretto, ha suscitato dubbi sulla sua autenticità. Fonti vicine alla politica spiegano che potrebbe trattarsi di uno scherzo o di un tentativo di attirare attenzione. La vicenda si sviluppa in un momento di tensione tra il Parlamento e il Consiglio superiore della magistratura. Gasparri intende capire chi si nasconde dietro questa richiesta insolita. La questione resta aperta e senza risposte ufficiali.

Una lettera per chiedere l'aumento: notizia vera o bufala? Questo il mistero che ruota attorno al Consiglio superiore della magistratura e sul quale Maurizio Gasparri chiede spiegazioni. Il presidente dei senatori di Forza Italia è infatti intervenuto con una dichiarazione in merito a una presunta richiesta di adeguamento retributivo che riguarderebbe alcuni magistrati legati al Csm. " Oggi è stata certamente una giornata importante per il CSM. Ma pare che lo sia stata anche quella del 16 febbraio", l'esordio di Gasparri nella nota: "Gira voce, infatti, che in tale data sia stata indirizzata agli uffici competenti del Ministero della giustizia una missiva per chiedere l'adeguamento delle retribuzioni di più di quaranta magistrati, sia di quelli della componente togata del CSM sia di altri magistrati che sono, in qualche modo, in servizio presso i vertici dell'organo di autogoverno della magistratura. Quella strana lettera per chiedere un aumento. Gasparri: "Il Csm chiarisca: non sarebbe un esempio virtuoso"Maurizio Gasparri ha chiesto chiarezza dopo aver scoperto una lettera misteriosa rivolta al Csm, che chiedeva un aumento di stipendio. Quella strana lettera per chiedere un aumento. Gasparri: Il Csm chiarisca: non sarebbe un esempio virtuosoLa missiva sarebbe stata indirizzata al ministero della giustizia il 16 febbraio. Il presidente dei senatori di FI chiede spiegazioni: Un aumento non è proprio così urgente ... Per la prima volta in 11 anni, il presidente interviene al plenum del Csm: "Ecco cosa mi ha spinto a esserci".