Il nome di Antonio Mattei, un giovane antifascista, si lega a un attentato fallito contro Mussolini, causato dal timore di perdere libertà. Quel giorno, nel cuore di Roma, Mattei si prepara a sparare dal balcone dell’hotel Dragoni, di fronte a Palazzo Chigi, nel tentativo di fermare il regime. La sua azione nasce dalla paura che il fascismo stesse prendendo il sopravvento e dalla volontà di difendere la democrazia. Un dettaglio concreto: il suo fucile è carico e puntato verso il terrazzo di Mussolini.

Ultimo piano Hotel Dragoni, via del Tritone. Il balcone di Palazzo Chigi è lì davanti. È il 4 novembre 1925 e nel fucile che guarda quel terrazzo c’è un colpo. "Basterà", si dice da sé Tito Zaniboni, "sono un gran tiratore". 7 aprile 1926, c’è il sole a piazza del Campidoglio. Migliaia di persone ad aspettare il Duce. E lui arriva, Giovinezza che risuona: una certa Violet Albina Gibson tira fuori la sua Label 1892 e spara. 11 settembre 1926, piazzale di Porta Pia. Gino Lucetti, che di Mussolini conosce gli usi, sa che passerà di lì. Gli lancerà un ordigno. 31 ottobre 1926, stavolta Bologna. Si festeggia il fascismo, c’è il Duce in persona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Storia mancata. Le vite contro il regime: "Uccideremo il Duce"

