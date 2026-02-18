La solitudine di Tajani Non vuole andare al Board ed è solo in Aula il Pd lo attacca con le frasi di Marina B L' idea di inviare Peronaci

Tajani si trova da solo in aula e ha deciso di non partecipare al Board, lasciando il suo posto vuoto, mentre il Pd lo critica con parole dure di Marina B. Intanto, si ipotizza di inviare Peronaci al suo posto. In una conferenza stampa, il ministro ha risposto con fermezza, ribadendo la sua lealtà.

L'opposizione parla di "neocolonalismo", Marina Berlusconi non ama Trump e in mezzo resta il ministro. Si ragiona se mandare l'ambasciatore in America, Marco Peronaci, o i viceministri. La difesa del governo: "Abbiamo bisogno dell'America per difenderci nel Mediterraneo" Roma. Tajani salga a Board, cazzo. Ministro, è vero che lei si immola, vola a Washington, per partecipare al Board di Gaza? "Io sono leale". Ministro, ma mandare qualcuno al posto suo? "Eh.". La verità? Non ci vuole andare nessuno. Lorenzo Guerini alla Camera dice che "i tedeschi forse inviano un diplomatico. Il Board è la privatizzazione degli istituti di multilateralismo".