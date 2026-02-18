La sicurezza stradale a Seregno Gli incidenti sono calati del 15,1%
A Seregno, nel 2025, si sono verificati il 15,1% di incidenti in meno rispetto all’anno precedente, un calo che testimonia un miglioramento tangibile. La diminuzione si deve alle nuove misure di sicurezza implementate, come l’aumento dei controlli e l’installazione di più telecamere. Nonostante questa buona notizia, alcune criticità persistono, soprattutto nelle zone più trafficate della città.
Il 2025 si chiude con un dato che, pur non cancellando le criticità, offre un segnale incoraggiante: a Seregno gli incidenti stradali sono diminuiti. La polizia locale, nel suo bilancio annuale, registra 253 sinistri, contro i 298 dell’anno precedente, pari a un calo del 15,1%. Una tendenza positiva che però non basta a rassicurare del tutto, perché tra questi episodi si contano ancora due incidenti mortali. Il report diffuso dalla polizia locale, però, sfata i luoghi comuni: gli automobilisti più pericolosi in città non sono gli anziani. I peggiori, secondo le statistiche, sono i conducenti che rientrano nella fascia 50-65 anni, con un 25,1% dei sinistri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
A Bologna sono calati gli incidenti, i feriti e le morti in stradaA Bologna si registra un calo degli incidenti stradali, con conseguenze positive per la sicurezza dei cittadini.
Leggi anche: Sicurezza stradale sotto la lente: tutti gli incidenti stradali dal 1998 a oggi in un clic sulla nuova piattaformaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sicurezza stradale, a Reggio Calabria un convegno per promuovere la guida sicura tra i giovani; Genova, via al nuovo piano per la sicurezza stradale; Sicurezza stradale a Milano: approvato emendamento Ferrarese per semafori con countdown e dispositivi sonori per attraversamento non vedenti -; Interventi e attenzione per la sicurezza stradale a Riparo-Cannavò-Pavigliana-Vinco :: Segnalazione a Reggio Calabria.
Sicurezza stradale, Giana (Aspi): Ambra esempio come tenacia sportiva riesca a far superare difficoltà vitaMa non solo: la storia di Sabatini, che dopo un incidente stradale ha subito l’amputazione della gamba sinistra all’altezza del ginocchio, evidenzia come, anche dopo una situazione difficile e ... adnkronos.com
Un’autoscuola e Ciclocittà Saronno insieme per la sicurezza stradaleIn programma incontri per affiancare alla preparazione all’esame di guida una riflessione sui comportamenti responsabili e sulla prevenzione degli incidenti ... varesenews.it
Il contributo del Rettore per il Giornale di Seregno sul tema dell'introduzione di misure di sicurezza speciali a scuola. «Una relazione di fiducia è il presupposto di ogni vero processo educativo: senza fiducia non c’è dialogo, non c’è crescita, non c’è comunità - facebook