La sicurezza stradale a Seregno Gli incidenti sono calati del 15,1%

A Seregno, nel 2025, si sono verificati il 15,1% di incidenti in meno rispetto all’anno precedente, un calo che testimonia un miglioramento tangibile. La diminuzione si deve alle nuove misure di sicurezza implementate, come l’aumento dei controlli e l’installazione di più telecamere. Nonostante questa buona notizia, alcune criticità persistono, soprattutto nelle zone più trafficate della città.

Il 2025 si chiude con un dato che, pur non cancellando le criticità, offre un segnale incoraggiante: a Seregno gli incidenti stradali sono diminuiti. La polizia locale, nel suo bilancio annuale, registra 253 sinistri, contro i 298 dell’anno precedente, pari a un calo del 15,1%. Una tendenza positiva che però non basta a rassicurare del tutto, perché tra questi episodi si contano ancora due incidenti mortali. Il report diffuso dalla polizia locale, però, sfata i luoghi comuni: gli automobilisti più pericolosi in città non sono gli anziani. I peggiori, secondo le statistiche, sono i conducenti che rientrano nella fascia 50-65 anni, con un 25,1% dei sinistri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

